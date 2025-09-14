NBA-tähti Lauri Markkaselta olisi odotettu suurempaa panosta Susijengin ratkaisevissa EM-kisaotteluissa. Päävalmentaja Lassi Tuovi otti tehojen puutteesta vastuuta itselleen.

Markkanen oli pitkään pimennossa Suomen 89–92-tappioon päättyneessä pronssiottelussa Kreikkaa vastaan. Lopulta hänkin pääsi vauhtiin tekemällä Susijengille 19 pistettä ja ottamalla kymmenen levypalloa.

Silti Markkasesta ei saatu kovimmissa otteluissa kaikkia tehoja irti. Pohjakosketus tuli alkulohkon Saksa-ottelussa, jossa Markkanen pimennettiin 11 pisteeseen. Neljännesvälierässä Serbiaa vastaan hän mellasti taas 29 pistettä, mutta sen jälkeen oli vaikeampaa.

Markkanen tunnusti pronssipelin tappion jälkeen, ettei hän ollut fyysisesti aivan parhaimmillaan ratkaisupeleissä.

– Ruhjeille ja tuommoisille ei oikein voi mitään. Kaikille niitä tulee turnauksen aikana ja niillä mennään mitä on ja mikä on päivän pelikunto. Silloin annetaan kaikkemme, Markkanen totesi.

Päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi suoraan, että Susijengin valmennusjohto olisi voinut pelisuunnitelmassaan tehdä asioita paremmin saadakseen Markkaselle lisää tilaa loistaa.

– Ihan varmasti pystyy. Se, että miten, niin se on sitten taas aika analysoida tulevaa, mutta jos sanoisin, että me teimme kaiken hyvin ja autoimme täydellisesti, niin kyllähän minä tyhmä olisin. Kyllä meidän pitää auttaa, Tuovi sanoi.