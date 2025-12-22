Loppukesästä Tampereella pelatut koripallon miesten EM-kilpailut toivat alueelle yli 55 miljoonan euron talousvaikutukset, selviää Kansainvälisen koripalloliiton Fiban teettämästä tutkimuksesta. Lisäksi Tampereen saama medianäkyvyys arvioitiin 12 miljoonan arvoiseksi.

Tampereella pelattiin 15 alkulohkon ottelua, joita seurasi yli 115 000 katsojaa. Isäntäjoukkue Susijengin pelit olivat loppuunmyytyjä. Nielsen-yrityksen tekemän tutkimuksen mukaan Tampereen kisavieraista 17 prosenttia saapui ulkomailta ja peräti 58 prosenttia Tampereen ulkopuolelta muualta Suomesta.



– Näkyvyys, taloudellinen vaikutus ja yhteisöllisyys luovat vahvan pohjan lajin kasvulle. Uskomme lisäksi, että Susijengin herättämä innostus näkyy vielä tulevinakin vuosina kasvaneiden harrastajamäärien muodossa, arvioi Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo liiton tiedotteessa.



Koripalloliitolle kisat tuottivat 1,5 miljoonan euron voiton.