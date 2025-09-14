Susijengin tappioon päättyneen koripallon EM-pronssiottelun lopussa nähtiin tilanne, joka olisi oikein tuomittuna voinut kääntää tapahtumien kulun.

Suomi nousi Elias Valtosen kahdella vapaaheitolla pisteen päähän Kreikasta, kun ottelua oli jäljellä vain 5,7 sekuntia.

Valtosella oli vielä kolmaskin heitto, joka kuitenkin pomppasi koriraudasta ulos. Levypalloon ensimmäisenä päässyt Mikael Jantunen ei tämän jälkeen onnistunut laittamaan heittoaan sisään. Kreikka ratkaisi 92–89-voiton Giannis Antetokounmpon vapaaheitoilla.

Nyt Valtosen kolmannesta heitosta on jälkikäteen paljastunut tuomarivirhe. Uusintakuvan perusteella Antetokounmpo astui Jantusta estäessään selvästi jalallaan kolmen sekunnin alueen sisäpuolelle ennen kuin pallo oli lähtenyt Valtosen kädestä.

Koripallosääntöjen mukaan vapaaheitto olisi pitänyt tässä tilanteessa ottaa uusiksi.

Jantusen levypalloa seuranneen epäonnistuneen heiton perään Susijengi rikkoi vastustajaa, ja Kreikka pääsi ratkaisemaan pronssimitalien kohtalon omilla vapaaheitoillaan.

– Sen minä nyt muistan siitä, että heitin sen ohi, Jantunen sanoi tilanteesta.

– Aika vaikea sanoa sitten sen lisäksi. Se meni ohi, ja se nyt on ratkaiseva asia. Olisi pitänyt heittää sisään varmaan, pettynyt Jantunen jatkoi.

Myös Valtosella oli ratkaisun jälkeen tyhjä olo. Historiallinen neljäs sija EM-kisoissa tuntuu tuoreeltaankin kovalta saavutukselta, mutta enemmänkin oli tarjolla.

– Niin pahalta (tuntuu), että varmasti elämäni tähänastisen koripallouran huonoin asia. Ehkä se kirkastuu tästä sitten myöhemmin, Valtonen tuskaili.

– Taistelimme ja uskoimme edelleen siihen, vaikka olimme tappiolla vaikka kuinka paljon. Sitten kun meni niin lähelle, se kirpaisee vielä enemmän.

