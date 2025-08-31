EM-kisojen jättisuosikille karmiva takaisku: NBA-tähden turnaus ohi

Koripallon EM-kisoissa voitosta voittoon kulkenut Serbia on kokenut karun takaiskun, kun sen tähtipelaaja Bogdan Bogdanovic joutuu jättämään turnauksen kesken.
Kisojen ykkössuosikin viittaa kantava Serbia on kahminut kolmesta ensimmäisestä alkulohko A:n ottelustaan kolme voittoa kaadettuaan Viron, Portugalin ja alkulohkoa isännöivän Latvian.
Nyt joukkueen taivaalle on kuitenkin kertynyt synkkiä pilviä. Serbialainen Meridian Sport -sivusto kertoo, että joukkueen kapteenin Bogdan Bogdanovicin EM-kisat ovat ohi. Bogdanovic kärsii takareisivammasta.
Los Angeles Clippersin NBA-tähti Bogdanovic pelasi ensimmäisessä ottelussa Viroa vastaan reilut 25 minuuttia, mutta Portugalia vastaan peliaika jäi reiluun varttiin.
– Portugali-ottelussa tulleen loukkaantumisen jälkeen magneettikuvaus paljasti takareisivamman, Serbian joukkueen lääkäri Dragan Radovanovic sanoi Basketnews-sivuston mukaan.
Bogdanovic ei pelannut lauantain ottelussa Latviaa vastaan.