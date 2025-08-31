EM-kisojen jättisuosikille karmiva takaisku: NBA-tähden turnaus ohi

10.15463269bz
Bogdan Bogdanovic loukkaantui ottelussa Portugalia vastaan./All Over Press
Julkaistu 31.08.2025 12:37
Toimittajan kuva

Juhana Nyman

juhana.nyman@mtv.fi

Koripallon EM-kisoissa voitosta voittoon kulkenut Serbia on kokenut karun takaiskun, kun sen tähtipelaaja Bogdan Bogdanovic joutuu jättämään turnauksen kesken.

Kisojen ykkössuosikin viittaa kantava Serbia on kahminut kolmesta ensimmäisestä alkulohko A:n ottelustaan kolme voittoa kaadettuaan Viron, Portugalin ja alkulohkoa isännöivän Latvian.

Nyt joukkueen taivaalle on kuitenkin kertynyt synkkiä pilviä. Serbialainen Meridian Sport -sivusto kertoo, että joukkueen kapteenin Bogdan Bogdanovicin EM-kisat ovat ohi. Bogdanovic kärsii takareisivammasta.

Lue myös: Susijengi jysäytti historiallisen tempun Tampereella – Lauri Markkaselta viileä lausunto: "Ihan aikataulussa"

Lue myös: Susijengi ajoi NBA-tähden karuun tilaan – Mikael Jantusella mykistävä saldo: "Tehnyt jotain oikein"

Los Angeles Clippersin NBA-tähti Bogdanovic pelasi ensimmäisessä ottelussa Viroa vastaan reilut 25 minuuttia, mutta Portugalia vastaan peliaika jäi reiluun varttiin. 

Portugali-ottelussa tulleen loukkaantumisen jälkeen magneettikuvaus paljasti takareisivamman, Serbian joukkueen lääkäri Dragan Radovanovic sanoi Basketnews-sivuston mukaan.

Bogdanovic ei pelannut lauantain ottelussa Latviaa vastaan.

Lisää aiheesta:

Huomasitko? Lauri Markkaselta erityinen ele – lajilegenda riemastuiNäky Lauri Markkasesta nosti suomalaishuolen – päävalmentaja vastaaKohu olympiafinaalin alla – miljonääritähden äiti raivostui poikansa kohtelusta: "Mahdotonta hyväksyä"Espanjan häikäilemätön siirto kuohuttaa – kohupelaaja Susijengin uuden sensaation esteenä: "Toimimme täysin sääntöjen mukaan"Huolestuttava uutinen murskatappion kärsineelle Susijengille – tähtipelaaja Petteri Koponen mahdollisesti sivussa myös EM-karsintojen päävastustajaa vastaanSusijengin urakka helpottuu? Serbian tähtipelinjohtaja ei pelaa torstaina Suomea vastaan
EM-koripalloKoripalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-koripallo