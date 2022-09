Lauri Markkanen järkytti NBA-supertähteä: "Totta kai sen muistaa" – järkäle tänään Susijengin riesana

Jokic on Slovenian Luka Doncicin ja Kreikan Giannis Antetokounmpon rinnalla turnauksen kirkkain tähti. Denver Nuggetsia edustava Jokic, 27, on valittu NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi kahdella viime kaudella.

Susijengin tähti Lauri Markkanen on nähnyt NBA:ssa läheltä, miten haastava tehtävä 211-senttisen Jokicin kaitseminen on.

– Olen tuossa jätkillä vähän puhunut, minkälaista se on. Se on koko joukkueen homma. Hän on mielestäni näyttänyt sen, että häntä on aika vaikea pysäyttää millä tasolla tahansa, Markkanen kommentoi turnauksen alla.