Kommentti: Vuoden urheilijaksi valitun Lauri Markkasen tähtiloisto peittää alleen kutkuttavan kysymyksen

Lauri Markkanen on Vuoden urheilija

NBA on miljardiluokan viihdebisnestä, jossa tähtikultit rakennetaan ja ylläpidetään kenties suurempana kuin missään muualla ammattilaisurheilussa. Amerikkalaisen hapatuksen ytimessä on kuitenkin globaalisti äärimmäisen kilpailtu ja vaativa laji, jonka absoluuttiselle huipulle, käytännössä 20 parhaan yksilön joukkoon, Markkanen on yltänyt.