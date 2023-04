Lauri Markkanen sai vapaata armeijasta yölliseen tehtävään – NBA-legenda hämmästeli suomalaisen temppua: "Yritän vieläkin ymmärtää"

– Kaikki klikkasi. Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minulla oli hyvä kesä, ja sain itseluottamukseni ylös ennen kauden alkua. Valmentaja Will Hardy sanoi minulle ensimmäisenä päivänä, että pelaa vain samalla tavalla kuin EM-kisoissa. Haluan aina antaa kunniaa joukkuetovereilleni ja valmennukselle. He tekivät siitä helppoa, Markkanen kommentoi TNT:lle huippukauttaan.

– Minulla on ollut tällainen hiustyyli ennenkin. En voinut ottaa niin lyhyttä tyyliä kuin teillä. Se on melko lyhyt, Markkanen vitsailee kaljulle studionelikolle.

"Olimme kaikki yllättyneitä"

– Näin hänet (Arizonan yliopistossa) ja olin, että vau. Hän on täydellinen. Luulin, että tulisin näkemään tämän jo 4-5 vuotta sitten. Kun näin hänet Arizonassa, hän on yli 210-senttinen kaveri, joka osaa harhauttaa ja heittää, ja sitä NBA on tänä päivänä. Ajattelin, että tästä pojasta tulee hyvä. Yritän vieläkin ymmärtää sitä, miksi hän on jo kolmannessa joukkueessaan, Barkley summaa.