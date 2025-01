Lotta Haralalta painava avaus – meni toisin kuin suunniteltu

100 metrin aitojen Suomen ennätysnainen Lotta Harala palasi tuoreeltaan Teneriffan-leiriltä koti-Suomeen. Asiat eivät menneet leirillä suunnitellusti.

– Ei sellainen leiri kun oltiin etukäteen suunniteltu. Mutta opettavainen kylläkin, Harala kirjoitti keskiviikon Instagram-päivityksessään.

Torstaina Harala osallistui Urheilugaalaan Helsingissä. Mitä leirillä tapahtui?

– Ei mitään tapahtunut. Haluan enemmän nostaa keskustelua esille, että vaikka asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, ne voivat mennä paremmin kuin on suunniteltu tai huonommin kuin oli suunniteltu, Harala sanoi.

– Välillä on vaikea tässä hetkessä tarkastella ja arvioida, onko joku hyvä vai huono, mutta kokonaisuudessaan harjoituskausi on mennyt tosi hyvin. Etelä-Afrikan kuuden viikon leiri meni erinomaisesti. Nyt Teneriffan-leirillä oli pientä haastetta, mutta all in all, kaikki on hyvin.

Liittyivätkö haasteet tuntemuksiin?

– Joo. Oli pientä tällaista, että ei pystynyt tekemään ihan kaikkia harjoituksia kuin oli etukäteen ajatellut, mutta voi olla ihan hyvä, että on palautunut paremmin.

Vaivat ovat häirinneet Haralaa häirinneet uran varrella paikoin pahastikin. Hän taisteli aiempina vuosina pitkään sääriluun rasitusmurtuman kanssa ja oli poissa juoksuradoilta kaudet 2021–22.

"Tarkastellaan liian nopeasti"

Lotta Haralalla on alla huippuvuosi.

Kokeneella aitajuoksijahuipulla on malttia pitää tarkasteltu kuva suurena.

– Minun mielestäni asioita tarkastellaan liian nopeasti, että jos jokin harjoitus ei mene niin kuin oli etukäteen suunniteltu, se olisi jotenkin huonompi juttu. Ajattelen, että on hyvä tarkastella vähän laajemmalti, pidemmän tähtäimen ajatuksella.

– Muuten on tuntunut tosi hyvältä. Kyllä minä olen paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin.

Se on herkullista puhetta. Harala paineli viime kesänä nimittäin 100 metrin aitojen Suomen ennätykseksi 12,65. Hän juoksi myös välieriin sekä Pariisin olympialaisissa että Rooman EM-kilpailuissa.

Tamperelainen mielii jatkaa yhä väkevämmin tänä vuonna.

– Odotan sitä, että olen kehittynyt vielä entisestään viime kaudesta uudelle tasolle ja pääsen nauttimaan onnistumisista.

Podcastia

Harala on nauttinut myös podcastaamisesta. Hän on luotsannut Timeout-podcastia entisen seitsenottelijan, hyvän ystävänsä Maria Huntingtonin kanssa, ja homma on lähtenyt lentoon. Mediakin on nostellut kaksikon intiimejäkin paljastuksia esiin räväköin otsikoin.

– On kiva, että meidän ajatuksemme kiinnostavat ja on saatu kuulijakuntaa, joka kuuntelee meitä viikko toisensa perään.

– On saatu just sitä vertaistukea, mitä me haluamme tarjotakin. Puhutaan aitojen ihmisten asioista rehellisesti ja avoimesti. Tämä on ollut just niin mielekästä kuin etukäteen odotimme.

Kuormitusta podcastin teko ei ole Haralan mukaan aiheiden miettimisineen tuonut.

– Meidän tapamme on sellainen, että mietimme, mistä aiheesta juttelemme, ja sitten aidosti keskustelemme. Emme me kyllä stressaa siitä. Se on kahden hyvän ystävyksen jutustelua äänitettynä. Se on minulle vastapainoa ja mukavaa. On turvallista jutella.