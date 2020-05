Lisää ulkoilua ja siivousta: Noin neljäsosa lapsista on viety korona-aikana päivähoitoon – näin toiminta muuttuu, kun muutkin lapset palaavat päiväkoteihin

– Retkeilemme paljon lähiympäristössä. Käsiä pestään ja varhaiskasvatukseen tullaan terveenä – niin aikuiset kuin lapset. On tärkeää, että lapset pääsevät varhaiskasvatukseen positiivisina ja me aikuiset hoidamme vastuut, sanoo Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Kun lomat jo poltettu, lapsi viety päivähoitoon

Vaikka varhaiskasvatus avaa ovensa laajamittaisesti 14. toukokuuta, on korona-aikaan kuitenkin päivähoidossa ollut koko ajan lapsia. Itse asiassa lasten määrä on pikkuhiljaa noussut ajan kuluessa. Tähän on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Mari Kyllösen arvion mukaan useita syitä.