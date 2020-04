Li Andersson huolissaan oppilaiden eriarvoisuudesta: Osaa lapsista ei ole lainkaan tavoitettu yli kuukauden jatkuneen etäopetusjakson aikana

Kun hallitus keskiviikkona kokoontuu Säätytalolle neuvottelemaan mahdollisesta koulujen avaamisesta toukokuussa, on keskustelujen lähtökohtana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilannekatsaus.

– Valmiuslain vaatimus rajoitustoimien välttämättömyydestä on hyvin tiukka. Meidän on noudatettava perustuslakia myös poikkeusoloissa, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas.) STT:lle sähköpostihaastattelussa.

"Osaa lapsista ei lainkaan tavoitettu"

Kevään aikana kouluissa toteutettu etäopetus on sujunut Anderssonin mukaan pääasiallisesti hyvin, mutta hän on huolissaan siitä, että etäopetus on asettanut oppilaat eriarvoiseen asemaan. Kaikkien oppilaiden kotiympäristö kun ei yhtä hyvin tue etäkoulunkäyntiä.