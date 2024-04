Lasten ja nuorten väkivaltarikoksissa hurja kasvu – uhreissa uusi huolestuttava piirre

Kun katsotaan 10 vuoden aikajänteellä, kasvu on vielä huomattavasti suurempaa, alle 15-vuotiaiden osalta määrä on noin nelinkertaistunut.

Kolmannes tapauksista oppilaitoksissa tehtyjä pahoinpitelyrikoksia

– Selittäviä tekijöitä ovat nuorten mielenterveyshäiriöt ja sitten on huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta, ja sitten on oppilaitoksissa tehtyjä pahoinpitelyrikoksia – niitähän on muistaakseni yksi kolmannes kokonaisuudesta, toteaa poliisihallituksen poliisitarkistaja Konsta Arvelin .

– Ja mikä sitä nuorten tekemää pahoinpitelyrikollisuutta korostaa on se, että se on useimmiten yleisellä paikalla tehtyä ikätovereihin kohdistunutta, mutta enenevissä määrinkin uhreihin, jotka ovat 20 vuotta tai vanhempia.

Lasten uhrit yhä vanhempia – "opettajia, sosiaalityöntekijöitä"

Uutta poliisin mukaan on siis se, että nuorten pahoinpitelemät uhrit ovat enenevissä määrin 20-vuotiaita tai sitä vanhempia. Aiemmin on ollut tyypillisempää, että uhrit ovat lähellä tekijöiden omaa ikäryhmää.

– Meillä ei toistaiseksi ole tutkimustietoa siitä, että miten käyttäytyminen on laaja-alaisemmin muuttunut nuorten keskuudessa, mutta se me tiedetään, että meillä on kasautunut tällaisia nuoria, jotka ovat erittäinkin moniongelmaisia, joilla rikoskäyttäytyminen on aika laajaa ja se väkivaltakäyttäytyminen on hyvinkin laajaa, toteaa kriminologian yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta .