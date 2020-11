Poliisilta huolestuttava viesti: Nuoret ovat yhä väkivaltaisempia ja väkivaltaisten nuorten joukko on kasvussa – "Rikokset ovat raaistuneet"

“Nuoret eivät välttämättä ymmärrä kuinka vakavasta rikoksesta on kyse”

Tämän vuoden lokakuuhun asti on kirjattu 39 ryöstöä, jossa epäiltynä on alaikäinen. Kaikkien ikäluokkien osalta ryöstöjä on ollut tänä vuonna 109, eli ryöstöstä epäilty on ollut alaikäinen useammin kuin joka kolmannessa tapauksessa.