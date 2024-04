MTV:n tiedot: Huhtikuun alkupuolella hätkähdyttävä määrä koulu-uhkauksia – poliisi huolissaan monesta syystä

Laiton uhkaus on rikoslaissa määritelty näin: ”Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”