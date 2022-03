Poliisin tietoon tulee aiempaa enemmän alaikäisten väkivaltarikoksia – käytössä teräaseita, tekoja kuvataan sosiaaliseen mediaan

Poliisin raportin mukaan alaikäisten ja lasten väkivaltarikollisuus on kasvanut niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Pääkaupunkiseudulla kasvu on silti ollut muita alueita vähäisempää.

Kasvua on tapahtunut niin suomalaisten kuin ulkomaalaistaustaisten nuorten keskuudessa. Ulkomaalaistaustaisten nuorten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä on kuitenkin suhteessa korkeammalla tasolla verrattuna suomalaistaustaisiin nuoriin, poliisin selvityksestä käy ilmi.

Lukumäärällisesti eniten ovat kasvaneet pahoinpitelyihin liittyvät rikosepäilyt. Prosentuaalisesti eniten kasvua on törkeissä ryöstöissä ja henkirikoksissa sekä henkirikoksen yrityksissä, jotka ovat rikosnimikkeinä paljon harvinaisempia.

Tapauksista ilmoitetaan herkemmin, taustalla lakimuutos

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän kasvuun on poliisin mukaan voinut vaikuttaa paitsi rikosten määrän tosiasiallinen kasvu, mutta myös "viranomaisten kontrollissa, kirjauskäytännöissä ja ilmoitusalttiudessa tapahtuneet muutokset".

Vuonna 2015 lakia muutettiin niin, että tiettyjen viranomaisten on aina ilmoitettava poliisille perusmuotoisesta pahoinpitelystä tai vakavammasta väkivallanteosta, joka kohdistuu alaikäiseen, poliisi muistuttaa tiedotteessaan.

Yhä useammin mukana teräaseita ja some-videoita

Poliisin tutkimuksessa on selvitetty poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän lisäksi nuorten väkivaltarikollisuuden erityispiirteitä.

– Viime vuosina rikoksiin on liittynyt yleisemmin teräaseita, ja tekoja myös kuvataan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa yhä enemmän, poliisin tiedotteessa kuvataan.

Valtaosa rikoksista kohdistuu toisiin alaikäisiin. Viime vuosina yli 20-vuotiaiden uhrien osuus on silti kasvanut. Poliisin mukaan kasvun taustalla voi olla esimerkiksi kouluissa ja lastensuojelulaitoksissa tapahtuneet rikokset, jotka ovat kohdistuneet henkilökuntaan.

Poliisi kertoo, että käsitystä nuorten väkivaltarikollisuudesta haluttiin täsmentää selvityksellä, sillä ilmiö on ollut viime aikoina esillä julkisessa keskustelussa.

– Suomessa on viimeisten kahden vuoden aikana kiinnitetty yhä enemmän huomiota nuorten väkivaltarikollisuuteen. Käytännössä ilmiötä koskevassa keskustelussa ei kuitenkaan ole onnistuttu määrittelemään, millä tavalla ja missä ryhmissä tämä oletettu väkivaltarikollisuuden muutos on havaittavissa. Tästä on seurannut ristiriitaisia näkemyksiä rikollisuuden kokonaiskuvasta ja kehityksestä, tutkija Danielsson kommentoi poliisin tiedotteessa.