Suomalaistähti Lauri Markkanen heitti koripallon NBA:ssa 30 pistettä, kun hänen edustamansa Utah Jazz nappasi 131–129-kotivoiton Detroit Pistonsista.
Markkanen nappasi Suomen aikaa varhain lauantaina pelatussa ottelussa neljä levypalloa ja antoi yhtä monta korisyöttöä.
Voitto on Jazzilta komea suoritus, sillä Pistons on NBA:n itälohkon kärjessä. Jazz on länsilohkossa sijalla 12.
Ottelun korkeimman pistemäärän heitti Jazzin Keyonte George, jonka saldo oli 31 pistettä. Pistonsin pisterohmu oli 29 pistettä kerännyt Cade Cunningham.
Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies kaatoi kotiparketillaan Milwaukee Bucksin pistein 125–104.
Memphisin Jaren Jackson Jr. kuittasi 24 pisteellään ottelun suurimman pistesaaliin. Lisäksi hän kauhoi yhdeksän levypalloa ja antoi yhden koriin johtaneen syötön.
Grizzliesin tähtipelaaja Ja Morant upotti verrattain vaatimattomammat 17 pistettä. Morant kuitenkin ylsi niin sanottuun tupla-tuplaan, koska hänelle kirjattiin kaksinumeroisen pistesaldonsa lisäksi kymmenen korisyöttöä. Tupla-tuplan saavutti lisäksi Bucksin Bobby Portis, joka pussitti 15 pistettä ja nappasi 12 levypalloa.