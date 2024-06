Tulikuuman suomalaisnimen NBA-siirto näyttää vääjäämättömältä – MM-kultavalmentajalta huimaa puhetta: "Merkki suuruudesta"

Tuomas Iisalon on väitetty siirtyvän nykyisestä seurastaan Paris Basketballista Pohjois-Amerikan tarunhohtoiseen NBA:han. Miten kuvailisit Iisalon tekemää työtä, maailmanmestarivalmentaja Gordon Herbert?

– Siihen on vain yksi sana: loistokasta. Hän on tehnyt uskomatonta työtä viimeisten vuosien aikana.

Mikä on tehnyt Iisalosta niin menestyksekkään valmentajan?

– Ensinnäkin hänellä on visio siitä, mitä hän haluaa tehdä. Toiseksi hän on vimmaisen motivoitunut. Valmensin häntä puolen vuoden ajan Hongassa, enkä koskaan nähnyt tätä puolta hänestä pelaajana. Hän oli todella hyvä joukkuekaveri ja erittäin mukava ihminen, välillä jopa liiankin mukava. Nyt kun hän on valmentaja, näen hänessä sellaista tappajanvaistoa, jota en huomannut hänessä pelaajana. Hän haluaa olla paras, niin sanotusti. On ollut erittäin kiehtovaa seurata hänen kehitystään, ja sitä, miten hän on kehittänyt valmennusfilosofiaansa viime vuosien aikana.

– Tuo on ollut uskomaton tarina. Hän on uskomaton valmentaja ja vielä parempi ihminen kuin valmentaja.

Mikä nousee sinulle erityisesti esille Iisalon valmentamista joukkueista?

– Saksassa Crailsheimissa hän löysi itselleen tietynlaisen valmennusfilosofian, ja kun hän meni Bonniin, hän pystyi hankkimaan pelaajia, jotka todella sopivat siihen. Hän teki paljon selvitystyötä hankkiessaan pelaajia ja sai sellaisia, jotka pystyivät pelaamaan hänen haluamallaan tavalla. Sen jälkeen hän vielä sai heidät pelaamaan siten.

– Vauhti ja tempo, joilla hänen joukkueensa pelaa, ovat ennennäkemättömiä Euroopassa. Sellaista intensiteettiä ei näe kovin usein. Sen lisäksi hän valmentaa joukkuettaan erittäin yksityiskohtaisesti ja saa pelaajat toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Kaiken lisäksi hän on loistava opettaja. Hänellä on tietoa, mutta hän osaa myös opettaa sitä, mikä on merkki hänen suuruudestaan valmentajana.

Yleisen käsityksen mukaan olet ollut Iisalolle eräänlainen mentori valmentajauralla, ja pidätte tiiviisti yhteyttä toisiinne.

– Olemme sparrailleet toisiamme yhtenään. Pidimme silloinkin yhteyttä, kun valmensin NBA:ssa Brooklyn Netsissä vuonna 2019. Hän tarjosi paljon ajatuksia.

– Kun sain Saksan maajoukkueen päävalmentajapestin, käytin melko paljon aikaa katsoessani hänen joukkueensa pelaavan ja harjoittelevan. Keskustelimme ja sparrasimme toisiamme monessa eri asiassa. Merkittävintä välillämme on se, että uskoudumme toisillemme ja pidämme asiat luottamuksellisina. Se on ollut myös minulle todella tärkeää, että voin kysyä hänen mielipidettään. Hän tietää, mitä minä teen, ja minä tiedän, mitä hän tekee.

Voisitko siis kertoa, mikä tilanne on Iisalon NBA-siirron suhteen, jos haluaisit?

– Voisin, mutta en tee sitä.

Mikä Tuomas Iisalosta tekee niin houkuttelevan valmentajan NBA-seuroille?

– Hän on nuori, hän on innovatiivinen. Hän tekee asioita hieman eri tavalla ja on ollut menestyksekäs. Hän on voittanut Mestarien liigan ja EuroCupin viimeisen kahden kauden aikana, mikä on uskomatonta. Mielestäni on jo aikakin, että NBA:ssa katsotaan joitakin näitä Euroopassa vaikuttavia valmentajia.

Millaisessa roolissa haluaisit nähdä Iisalon valmentavan NBA:ssa, jos siirto nyt toteutuu?

– Penkin edessä, yhtenä kolmesta tärkeimmästä apuvalmentajasta. Ehkä ykkösapuvalmentajana, lead assistantina.

– Minusta Tuomaksella on potentiaalia olla päävalmentaja NBA:ssa. Siellä pitää vain edetä askel kerrallaan, ja apuvalmentajana toimiminen on yksi niistä. Jos joukkueelle tulee menestystä, ja valmentajan taidot huomataan, voi tulla kysyntää päävalmentajan tehtäviin.

Olet valmentanut itsekin NBA:ssa Toronto Raptorsissa ja Brooklyn Netsissä. Miten erilaista koripallo on siellä kuin Euroopassa?

– Peli on tosiaan hieman erilaista kuin Euroopassa. Tuomas on kuitenkin äärimmäisen älykäs ja tunneälykäs ihminen, ja uskon, että hän pystyy sopeutumaan siihen kaikkeen.

– Samalla voi sanoa, että peli on muuttunut NBA:ssa. Kenttää venytetään aiempaa enemmän ja peli on muuttunut aiempaa lähemmäs sitä, mitä Euroopassa pelataan. Heittämisestä on tullut entistä tärkeämpää.

Miten valmentaminen eroaa NBA:ssa päivittäisellä tasolla valmentamisesta Euroopasta?

– NBA:ssa ei harjoitella niin paljoa kauden aikana peliaikataulun vuoksi. Siellä on myös supertähtiä, ja heitä pitää osata käsitellä. Jotkut sanovat, että pelaajat pyörittävät liigaa, joten valmentaminen NBA:ssa on silläkin saralla erilaista kuin Euroopassa.

Mitä apuvalmentajalta odotetaan NBA-seuroissa?

– Pelaajien kehittämistä, vastustajien tarkkailua ja joukkueen valmentamista. Roolit vaihtelevat todella paljon. Esimerkiksi Nick Nursella oli Toronto Raptorsissa muutama vuosi sitten yhteensä 16 eri valmentajaa valmennusryhmässään.

– NBA-seurassa on päävalmentaja ja hänellä on kolme tärkeintä apuvalmentajaa. Päävalmentajan tehtävänä on delegoida apuvalmentajille erilaisia osa-alueita. En voi tietenkään sanoa, mikä tilanne on siellä suunnalla… Jokainen päävalmentaja toimii hieman eri tavoin. Joskus apuvalmentajalla voi olla valtava rooli, ja päävalmentaja toimii enemmän managerina. Joskus päävalmentaja tekee itse enemmän.

Onko Iisalo kertonut sinulle haluavansa valmentaa NBA:ssa jonain päivänä?