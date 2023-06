Talouden kriisiytyminen on lisännyt perheiden hätää – lasten ja nuorten hyvinvointia voi turvata yksinkertaisella tavalla

– Lasten mielenterveyden oireilu on tosiasiassa alkanut jo 2000-luvun alkupuolella ja lisääntynyt siitä jatkuvasti. Varsinaisesti mielenterveyden ongelmat eivät ole lisääntyneet, mutta oireilu on lisääntynyt. Lapset ja nuoret osaavat kertoa olostaan ja sanoittaa pahaa oloaan, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo.

Kun huoli herää, pitäisi pysähtyä kuuntelemaan mitä lapsella tai nuorella on mielessä ja mistä kaikesta on kyse.

Some lisännyt pahoinvointia

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin mukaan nykyisessä somemaailmassa on omat vaaransa, jotka osaltaan ovat lisänneet lasten pahoinvointia.

– Nyt tiedetään, että esimerkiksi pienten lasten ruuduille altistuminen on vaaraksi psyykkiselle kehitykselle. Myös se on riskitekijä lapsen normaalin kehityksen kannalta, jos pienen lapsen kanssa oleva aikuinen on paljon ruutunsa takana, Puustjärvi sanoo.