Lapsella diagnosoitu vakava sairaus paljasti Maijun ja Samin olevan SMA-geenin kantajia: "Viola kysyi, meneekö isona töihin, vaikka on pyörätuolissa"

"Ei voi olla perinnöllistä, ei suvuissamme ole tällaisia sairauksia"

Kaiken muuttava puhelu ja lääkärikäynti

– Mulle on jäänyt mieleen ne lääkärin sanat, että Violalla on SMA2-niminen lihassairaus, joka on vakava. Sitten lääkäri kertoi, että sairauteen on olemassa lääke, mutta ilman lääkettä eliniän ennuste on toiselle kymmenelle, Maiju kertoo ja alkaa kyynelehtiä.