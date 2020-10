Emmi eli vuosia katkeruudessa alkoholisti-isää kohtaan, kunnes löysi kirjeen tämän kuoleman jälkeen: "Eläkää elämäänne paremmin kuin minä olen tehnyt"

Väkivaltaa muita ja itseään kohtaan

Tiedätkö miltä tuntuu 16-17 vuotiaana teinityttönä kuunnella puhelimessa, kun oma isä uhkaa tappaa itsensä? Tiedätkö miltä tuntuu, kun omaa isää kiinnostaa asiasi vain silloin kun hän on kännissä, ja silloinkin keskustelut pyörivät hänen itsesäälinsä ympärillä? Tiedätkö miltä tuntuu kasvaa ilman isää, vaikka isä olisikin olemassa?

Eräänä päivänä Emmille riitti

Muistatko, miten se kaikki päättyi? Et varmaan, koska olit silloinkin humalassa. Soitit silloin tavalliseen tapaasi minulle. Humalaisten jorinoidesi lisäksi kysyit, että olisiko minun elämäni ollut helpompaa, jos sinua ei olisi? Sillä hetkellä päätin, että nyt saa riittää, vastasin rehellisesti, että olisi. Suutuit ja löit luurin korvaani, sen jälkeen en enää vastannut puheluihisi.

Poliisit ilmestyivät oven taakse

Isänsä Emmi oli viimeksi nähnyt ohimennen viisi vuotta sitten vaarin hautajaisissa, mutta muuten he eivät olleet pitäneet yhteyttä kymmeneen vuoteen.

Yllättävä viesti isältä

Emmin asunnossa on alkamassa lattiaremontti, ja hän kävi isänkin tavaroita läpi ja heitti ylimääräiset tavarat roskiin.

Kymmenet tuhannet lapset samassa tilanteessa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on arviolta 65 000–70 000 lasta, joiden vanhemmilla on vakava päihdeongelma.

– Olin todella katkera ja vihainen, että lapsuuteni on pilattu.

Avun hän löysi vertaistuesta. Hän on jakanut kokemuksiaan Pullopostia lapsuudesta -Facebook-ryhmässä, ja liittyi Lasinen lapsuus -toiminnan verkkoryhmään. Ryhmän vertaistukikokous tuli sopivasti isän kuoleman jälkeen.

Emmi oli antanut jo tuossa kirjeessä anteeksi isälleen. Aikuisena hän on ymmärtänyt, ettei kukaan halua sitä itselleen tai läheisilleen tietoisesti.

– Ajatusmaailmani on muuttunut ja ymmärrän nykyään, että alkoholismi on sairaus. Hän ei ollut paha ihminen.

Minun isäni on poissa, taivaan Isän kodissa. Minun isäni tappoi sairaus nimeltä alkoholismi. Minun isäni oli herkkä, liian herkkä käsitelläkseen maailman pahuutta. Aivan liian herkkä.

Emmi uskoo, että isä on nyt saanut rauhan. Vaikka anteeksi oli jo annettu, isän vuosia sitten raapustama kirjeellä oli Emmille tärkeä merkitys.

Jokaisen kokemus on erilainen

Emmiä helpottaa tietää, että on myös paljon muita ihmisiä, jotka kärsivät samoista asioista.

– En ole ainoa, jolla on vaikea tausta. Ei tarvitse miettiä, voinko puhua vanhemmastani näin.

Läheisen alkoholismista kärsineen tunneskaala on laaja ja jokaiselle yksilöllinen. Vihaa, katkeruutta, surua. Kaikilla on myös omat keinonsa ja tapansa käsitellä niitä tunteita. Kukaan ei voi sormiaan napsauttamalla päästä niistä eroon.

Emmi haluaa rohkaista muita käsittelemään lapsuuttaan ja suhdetta vanhempiinsa. Hän on itse käsitellyt asiaa vertaistuen lisäksi kirjoittamalla blogia, josta myös tässä jutussa käytetyt kursivoidut Emmin sitaatit ovat peräisin.

Esimerkiksi muutama Emmin kaveri on vasta viime aikoina rohkaistunut kertomaan, että heillä on samankaltaisia kokemuksia. Emmistä on tärkeää, että pystyy esimerkillään auttaa muita. Ihmiset kun eivät menneisyydelleen mitään mahda.