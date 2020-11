Lapin matkailupomolta täyslaidallinen hallituksen toimista: "Ei ole ihan pikkujuttu, jos 5000 ihmistä jää työttömäksi"

Matkatoimisto TUIn loppuvuoden matkat Britanniasta ja Irlannista Suomeen on peruttu epävarman matkustus- ja koronatilanteen vuoksi.

Lapin Matkailuelinkeinon Liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi sanoi MTV Uutiset Livessä, että tilanne on katastrofaalinen.

– Kyllähän tämä ulkomaanmatkustus koko talveksi on nyt tavallaan peruttu ja meille ei tule ulkomaalaisia ollenkaan. Eli tämä on Lapin matkailuelinkeinolle sellainen isku, josta me ollaan tiedotettu tietysti jo kesäkuusta lähtien.