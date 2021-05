Laivayhtiöt eivät säästele sanojaan – päättäjille kovaa kritiikkiä: "Nyt olisi aika ryhdistäytyä"

Viestintä on epäselvää ja isoja asioita on pimennossa

– Näiden eri viranomaistahojen epäselvä ja koordinoimaton viestintä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, on hankaloittanut tilannetta merkittävästi, Toikka-Everi sanoo.

Vaikka uusia suunnitelmia kotimaan risteilyistä on avattu, isoja asioita on yhä pimennossa.

Euroopasta tulee jo kilpailun painetta

– Pitää ymmärtää että kansainvälisen matkailun avautuminen on erittäin tärkeää Helsingille ja koko Suomelle. Jos emme saa tänä kesänä kansainvälisiä matkailijoita Helsinkiin, tulemme menettämään satojen miljoonien matkailutulot sen lisäksi, että nyt on jo menetetty valtava määrä matkailualan työpaikkoja.

– Jos käy niin että muut maat ennättävät ennen meitä, niin silloin Suomeen tuleva matkailu on kokonaan menetetty. Meidän täytyy pystyä saamaan päätökset siitä, milloin tänne on mahdollista matkustaa, koska ihmiset matkustavat sinne, minne on mahdollista mennä. Tämä on hyvin yksinkertaista.