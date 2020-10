Uusien matkustusrajoitusten viipyminen nakertaa yrittäjiä ja Pöllöraatia: "Lapin talvi on nyt jo menetetty"

– Mehän nähtiin jo elokuussa, kun oli tästä pakkokaranteenista puhetta, niin silloinhan siinä oli ihan selkeästi keulimista ja perustuslaki tuli kovaa vastaan. Ja nyt tuli uudestaan. Tämä lakiesitys meni bumerangina takaisin hallitukselle. Siellä on kova kiire tehdä, mutta se perustuslaki ei nyt vain anna periksi, sitä on noudatettava.

Tilanne on hankala päättäjien silmin, mutta Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki huomauttaa, että yrittäjien näkökulmasta tilanne on erityisen hankala.

– Siinä on Lapin talvi kyllä nyt jo menetetty ja voi olla, että Lapin kesäkin ehtii soimaan loppuun ennen kuin tulee mitään ratkaisuja. Ja siellä on kumminkin tällä alalla 140 000 ihmistä, niin se on kyllä melkoista hommaa, että tähän ei saada selkeitä pelisääntöjä, Kärki sanoo.

Lentokentiltä koronatartuntoja on todistetusti levinnyt vain vähän. Lehtimäki arvelee, että uudet matkustusrajoitukset ovat venyneet senkin vuoksi, että hallituksessa seurataan tiiviisti muun Euroopan tautitilannetta, joka on pahentunut nopeasti.

– Varmasti yksi, mitä siellä hallituksessa keskustellaan, on se, että siellä koko ajan katsotaan näitä muun Euroopan todella pahenevia tilanteita versus Suomen tilanne. Et kyllä siellä varmaan myös vähän sitä pelkoa on, että jos väki lähtee liikkeelle, niin miten se sitten vaikuttaa, vaikka toistaiseksi näyttää, että lentämällä ja lentokenttien kautta tautia on tullut tosi vähän Suomeen, Lehtimäki sanoo.