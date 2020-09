Matkailualan toimijoilta rajua kritiikkiä koronarajoituksille: "Rehellisyyden nimissä se ei pelasta meitä"

– Viro ja Ruotsi meille tärkeitä maita. [Tämä on] iso takaisku, ja voi aiheuttaa työpaikan menetyksiä. Myös tämä tempoilu, Ruotsi ehti olla viikon auki. Tässä ei ole mitään mahdollisuutta harjoittaa järkevää liiketoimintaa. Meidät on pistetty eräänlaiseen häkkiin, Väänänen sanoi Uutisaamussa.

– Tuntuu, ettei tämä ole ihan tasapainossa. Meillä on yhdet Euroopan tiukimmista matkustusrajoituksista. Kyseessä on toimiala, jolla on valtava merkitys alueellisesti ja valtakunnallisesti.