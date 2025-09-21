Tubettaja Lakko ja tanssinopettaja Kastanja Rauhala nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Tubettaja Lakko, oikealta nimeltään Eric Savolainen nähdään parketilla tanssinopettaja Kastanja Rauhalan kanssa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Lakko paljasti, ettei hänellä oli tanssitaustaa ennen ohjelmaa.

– Ei mitään kokemusta, en ole käynyt tanssitunneilla. Minulla ei ole taustalla vanhojen tansseja. Eli puhdas nolla, Lakko naureskeli.

Rauhala kokee tämän hyvänä asiana, koska taustalla ei ole vanhoja tapoja.

– Me voimme lähteä ihan nollasta rakentamaan priimaa, niin eiköhän siitä tule tosi hyvä, Rauhala sanoo.

Lakko on valmis tekemään ison muutoksen tulevana syksynä.

– Olen valmis tämän ohjelman vuoksi muuttamaan Helsinkiin väliaikaisesti. Nähdään vaivaa ja fyysisesti treenataan, niin tulee paras. Ei sitä etänä voi opetella.

Viime vuonna Rauhala hurmasi tanssiparketilla artisti Isaac Senen kanssa ja yllä olevalla videolla hän paljastaa, onko yhteistyö jatkunut.