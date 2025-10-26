Tubettaja Lakko ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala räväyttivät TTK-jaksossa tyylillään.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman seitsemännessä jaksossa tubettaja Lakko eli Eric Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala säväyttivät parketilla vauhdikkaalla jivellä. Huomio kiinnittyi erityisesti parin tyyliin.
Rauhala on totuttu näkemään vaaleissa hiuksissa, mutta tällä kertaa tanssinopettajalla oli tummat kutrit. Hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että oli sprayvärjännyt hiuksensa.
– Kun olin 18-vuotias, minulla oli mustat hiukset. Halusin mennä takaisin siihen aikaan. Moni, joka tuntee minut pitkältä ajalta, muistaa minut tällaisena, hän kertoo.