Pippa Laukka nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa Marko Keräsen kanssa.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu lääkäri Pippa Laukka pyörähtelee parketilla tanssinopettaja Marko Keräsen kanssa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

– Tanssitaustani on aika vähäpätöinen, mutta olen utelias oppimaan uutta. Olen kokeillut twerkkiä ja kansantanssia. Ne ovat sellaisia, jotka ovat tuottaneet sellaista fiilis, että voin oppia uutta. Ja myös sellaista itsensä haastamista, kun se vaatii heittäytymistä ja epämukavuusalueelle menevistä, Laukka kertoi.

Keränen on vakuuttunut siitä, että hän saa koulittua Laukasta kauden aikana tanssijan.

– Vähän kuin sipulia kuorimalla, otetaan lääkärin roolia pois. Sieltä lähtee Pippa liikkeelle, Keränen sanailee.

Yllä olevalla videolla Laukka kertoo, kuinka hän valmistautuu TTK-syksyyn.