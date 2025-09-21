Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä tanssivat yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.
Entinen jalkapalloilija Paulus Ajajuuri on ollut tänä syksynä uuden haasteen edessä, kun hänet nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla. Arajuuren tanssinopettajana on Liisa Setälä.
Ex-futarilla ei ole tanssitaustaa, mutta intoa löytyy oppimaan uutta.
– Olen tosi innoissani, kun Paulus on minun parini, Setälä sanoo.
Arajuurta ovat jännittäneet erityisesti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman livelähetykset ja se, että pää löisi täysin tyhjää parketilla.
– Pelottaa se, että unohdan askeleet. Positiivisella tavalla jännittää kaikki ne isot tunteet, mitä toivottavasti pääsee kokemaan syksyn aikana.
Arajuuri toivoo olevansa helppo, kärsivällinen ja kuuliainen tähtioppilas.
– Mutta aika näyttää. Totta kai sitä aina toivoo, että olisi helppo ohjattava. Varmasti tulee kaikenlaisia tunteita, Arajuuri pohtii.
Yllä olevalla videolla Arajuuri paljastaa erään tanssimuistonsa.