Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä tanssivat yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Entinen jalkapalloilija Paulus Ajajuuri on ollut tänä syksynä uuden haasteen edessä, kun hänet nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla. Arajuuren tanssinopettajana on Liisa Setälä.

Ex-futarilla ei ole tanssitaustaa, mutta intoa löytyy oppimaan uutta.

– Olen tosi innoissani, kun Paulus on minun parini, Setälä sanoo.

Arajuurta ovat jännittäneet erityisesti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman livelähetykset ja se, että pää löisi täysin tyhjää parketilla.

– Pelottaa se, että unohdan askeleet. Positiivisella tavalla jännittää kaikki ne isot tunteet, mitä toivottavasti pääsee kokemaan syksyn aikana.

Arajuuri toivoo olevansa helppo, kärsivällinen ja kuuliainen tähtioppilas.

– Mutta aika näyttää. Totta kai sitä aina toivoo, että olisi helppo ohjattava. Varmasti tulee kaikenlaisia tunteita, Arajuuri pohtii.

Yllä olevalla videolla Arajuuri paljastaa erään tanssimuistonsa.