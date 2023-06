Petteri Orpo vastaa opposition kritiikkiin MTV:n Seitsemän uutisissa: "Heidän jäljiltäänhän tässä nyt korjataan"

– Me emme käytä valtion omaisuustuloja tai myyntituloja juokseviin menoihin tai syömiseen, vaan me myymme valtion omaisuutta toisaalla ja käytämme tuloja ja investoimme ne valtion omaisuudeksi, Orpo vastaa.

– Tämä on hallituksen suurimpia uudistuksia. Me haluamme, että toisaalta ihmisten kannattaa lähteä töihin, ottaa työtä vastaan, purkaa kannustinloukkuja ja toisaalla haluamme muuttaa yrittämisen ympäristöä niin, että Suomeen uskaltaa investoida ja uskaltaa palkata Suomessa.

Oppositiolta kritiikkiä

– Meillä on peruspalvelut kriisissä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pahimmat hoitojonot ja hoitajapula kuin on ollut koskaan. Samoin työelämän asiat ovat monet uudistamatta. Siksi Suomi velkaantuu – 15 miljardia tänä vuonna. Olemme rohkeasti lähteneet uudistamaan Suomea. Esitämme sellaisia uudistuksia, jotka muissa Pohjoismaissa tai vaikkapa Saksassa on tehty jo aika päivin ja niiden talouksilla menee paremmin ja hyvinvointi on vahvemmalla pohjalla, Orpo kommentoi.