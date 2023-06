EK:n johtaja Ilkka Oksala MTV:n Uutisextrassa: Hallituksen on otettava vastuu vaikeistakin työllisyyspäätöksistä – komiteat ja kolmikannat eivät johda tuloksiin

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala on yksi asiantuntijoista, joita parhaillaan käytävissä hallitusneuvotteluissa on kuultu.



EK:n viesti tulevalle hallitukselle on selvä.



– Meidän tärkein viesti on tämä työlinja, niin että huomattavasti nykyistä useampi suomalainen on työssä nyt ja jatkossa. Vain sillä tavalla me voimme rahoittaa meidän hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Vain sillä tavalla Suomessa yritykset pärjäävät, että meillä riittää työvoimaa. Kyllä se työlinja on tässä se ykköslinja, tähdensi Oksala haastattelussa.