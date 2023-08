Näin Sanna Marin puhui SDP:n kesäkokouksessa – lue puhe sanasta sanaan

Mukavaa nähdä taas kaikkien kanssa täällä Vantaalla. Toivottavasti jokainen teistä on saanut kesän aikana hieman ansaittua lepoa pitkän vaalikevään jälkeen.

Politiikan syksy käynnistyy ja eduskunta kokoontuu pian haastavassa tilanteessa. Geopoliittisiin jännitteisiin on voitava vastata politiikalla, joka ei jätä Suomen ja Euroopan asemoitumista epäselväksi. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja pysäyttäminen edellyttää valintoja, joista meillä ei ole varaa tinkiä. Samaan aikaan jokaisen suomalaisen tulisi voida luottaa hyvinvointivaltioon, joka luo uskoa tulevaan eikä vie hyvän arjen edellytyksiä inflaation jo valmiiksi heikentäessä ostovoimaamme.

Arvot ohjaavat kaikissa näissä teemoissa tehtyjä poliittisia valintoja enemmän kuin pitkään aikaan. Siksi juuri arvoista ja niiden takana seisomisesta on syytä keskustella myös tulevissa presidentinvaaleissa. Suomalaiset ansaitsevat arvoiltaan tinkimättömän, kokeneen ja maailmanpolitiikkaa syvällisesti tuntevan presidentin. Nämä kriteerit täyttävän ehdokkaan SDP aikoo myös ehdolle asettaa.

Venäjä tai autoritaariset valtiot eivät noudata logiikkaa, jota me olemme tottuneet pitämään rationaalisena.

Tämän tunnistamien on muistutus siitä, miten jokaisen valtion, poliittisen päättäjän ja kansalaisen on tehtävä yhä uudelleen ne valinnat, joille läntiset demokratiat on sotien jälkeen rakennettu.