Esimerkiksi hyvätuloisen perheen ostovoima paranee vuodessa keskimäärin 2,5 prosenttia vuosina 2025–2027. Pienipalkkaisen yksinhuoltajan ja työmarkkinatukea saavan työttömän ostovoima heikkenee eniten, keskimäärin -0,7 prosenttia vuodessa.

Laskelmissa on huomioitu muun muassa palkankorotusten, inflaation sekä hallituksen veronkevennysten ja sosiaaliturvaleikkausten vaikutukset eri elämäntilanteissa oleviin kotitalouksiin.

Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore on vertaillut kahdeksan kuvitteellisen perheen tai yksinasuvan ostovoiman kehitystä vuosina 2025–2027.

Nyt se on laskettu: Hyvätuloisten ostovoima kasvaa, yksinhuoltajilla ja työttömillä heikkenee

Labore on vertaillut kuvitteellisten kotitalouksien ostovoiman kehitystä vuosina 2025–2027. Esimerkit edustavat kotitalouksia, joihin talouspoliittiset päätökset vaikuttavat eri tavalla. Kuvitellut kotitaloudet vaihtelevat keskenään suhteessa ansioihin, työmarkkina-asemaan sekä perhe- ja asumismuotoon. MTV

Laboren mukaan eroja ostovoiman kehityksessä selittävät etenkin Orpon hallituksen päätökset, kuten palkkaveron kevennykset sekä sosiaaliturvan, kuten asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset.

– Hyvätuloiset saavat ensi vuoden alussa mittavat veronkevennykset, mutta pienituloisiin ne eivät ulotu, ja heihin puolestaan vaikuttavat leikkaukset, sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä.

Nyyssölän mukaan hallituksen päätösten vaikutus ostovoimaan on nyt suurempi kuin korkojen tai inflaation, koska korot ovat laskeneet ja inflaatio hidastunut edellisvuosista.