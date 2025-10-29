Nyt se on laskettu: Hyvätuloisten ostovoima kasvaa, yksinhuoltajilla ja työttömillä heikkenee
Julkaistu 39 minuuttia sitten
Maria Nykänen
Laboren esimerkkiperheiden vertailussa hyvätuloisen pariskunnan ostovoima paranee eniten lähivuosina.
Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore on vertaillut kahdeksan kuvitteellisen perheen tai yksinasuvan ostovoiman kehitystä vuosina 2025–2027.
Laskelmissa on huomioitu muun muassa palkankorotusten, inflaation sekä hallituksen veronkevennysten ja sosiaaliturvaleikkausten vaikutukset eri elämäntilanteissa oleviin kotitalouksiin.
Esimerkiksi hyvätuloisen perheen ostovoima paranee vuodessa keskimäärin 2,5 prosenttia vuosina 2025–2027. Pienipalkkaisen yksinhuoltajan ja työmarkkinatukea saavan työttömän ostovoima heikkenee eniten, keskimäärin -0,7 prosenttia vuodessa.
Labore on vertaillut kuvitteellisten kotitalouksien ostovoiman kehitystä vuosina 2025–2027. Esimerkit edustavat kotitalouksia, joihin talouspoliittiset päätökset vaikuttavat eri tavalla. Kuvitellut kotitaloudet vaihtelevat keskenään suhteessa ansioihin, työmarkkina-asemaan sekä perhe- ja asumismuotoon.MTV
Laboren mukaan eroja ostovoiman kehityksessä selittävät etenkin Orpon hallituksen päätökset, kuten palkkaveron kevennykset sekä sosiaaliturvan, kuten asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset.
– Hyvätuloiset saavat ensi vuoden alussa mittavat veronkevennykset, mutta pienituloisiin ne eivät ulotu, ja heihin puolestaan vaikuttavat leikkaukset, sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä.
Nyyssölän mukaan hallituksen päätösten vaikutus ostovoimaan on nyt suurempi kuin korkojen tai inflaation, koska korot ovat laskeneet ja inflaatio hidastunut edellisvuosista.
Edellisellä hallituskaudella ostovoima heikkeni
Labore on tehnyt esimerkkilaskelmia myös aiemmilla hallituskausilla.
Edellisen, Rinteen-Marinin hallituskauden aikana vuosina 2019–2023 kaikkien Laboren esimerkkikotitalouksien ostovoima pieneni lukuun ottamatta yksinhuoltajaperhettä, jonka ostovoima koheni 0,07 prosenttia.
Esimerkiksi toimihenkilöperheen ostovoima heikkeni noin 13 prosenttia, ja työntekijäperheen noin 4 prosenttia vuosina 2019–2023.
Sipilän hallituskaudella vuosina 2015–2019 puolestaan kaikkien muiden esimerkkikotitalouksien paitsi työttömyysturvaa saavien ostovoima parani. Eniten parani toimihenkilöperheen ostovoima, noin 5 prosenttia.
Orpon hallituskauden aikana Labore ennakoi ostovoiman paranevan muilla, paitsi yksinhuoltajaperheillä ja työttömillä. Eniten paranee arvioiden mukaan hyvätuloisen pariskunnan ostovoima, noin 9 prosenttia vuosina 2023–2027.
Laboren laskelmat perustuvat taustaoletuksiin muun muassa esimerkkiperheen tai -yksinasuvan tuloista ja asumismuodosta.
Käytettävissä oleviksi kuukausituloiksi on oletettu hyvätuloisella pariskunnalla yhteensä 9221 euroa, toimihenkilöperheellä 6439 euroa, työntekijäperheellä 4863 euroa, pienipalkkaisella yksinhuoltajalla 2490 euroa, yksinasuvalla korkeakoulutetulla 3051 euroa, yksinasuvalla työmarkkinatukea saavalla työttömällä 1359 euroa, ansiosidonnaista päivärahaa saavalla lyhytaikaistyöttömällä 1567 euroa, ja eläkeläispariskunnalla 2973 euroa.