Eric Savolainen muutti TTK:n ajaksi hyvän ystävänsä Juuso Karikuusen luokse.

Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen jatkaa tanssitaivaltaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa yhdessä tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan kanssa, ja yksi tähtiparia eniten kannustavista tukijoukoista on Savolaisen ystävä Juuso "Herbalisti" Karikuusi.

Karikuusi kertoi MTV Uutisille ennen kolmatta suoraa TTK-lähetystä olleensa yleisössä tähän mennessä joka sunnuntai. Se on luontevaa, sillä Karikuusi seuraa ystävänsä TTK-harjoittelua hyvin tiiviisti vierestä, koska Savolainen asuu tällä hetkellä Karikuusen luona.

Karikuusi asuu melko lähellä TTK-parketteja, joten ratkaisu on ollut hyvin käytännöllinen Savolaiselle. Hän lopetti Youtube-työt alkuvuodesta, joten ylimääräinen huone löytyi myös Savolaiselle asuttavaksi.

– On ihan senkin puolesta pakko tulla katsomaan, kun joka ilta keskustellaan näistä tansseista ja harkoista. Tuntuisi oudolta, ettei olisi täällä, vaikka minun ei ollut tarkoitus tulla tänne joka viikko käymään. Mutta tästä on tullut tämmöinen sunnuntain kohokohta, että tulen katsomaan miten kaveri suoriutuu.

Kaksikko keskustelee Karikuusen mukaan hyvin paljon kaikesta siitä, mitä ohjelman tekemiseen liittyy.

Tukeaan Karikuusi tarjoaa Savolaiselle eri tavoin arjessa. Kaksikko elää TTK:n aikana kämppiksinä ja Karikuusi pyrkii tekemään parhaansa, jossa Savolainen pystyisi laittamaan pääfokuksensa tanssimiseen.

Näin ollen Karikuusi ja Savolainen jakavat nyt hyvin tiiviisti yhteisen elämän: päivät alkavat usein yhteisellä aamupalalla ennen kuin kumpikin suuntaa tahollaan päivän puuhiinsa: Savolainen tanssimaan tai tekemään Youtube-videoitaan, Karikuusi radiotöihin.

Yhteiselon aikana Karikuusi on myös huomannut asioita, jonka myötä hän pystyy nyt samaistumaan niihin ihmisiin, jotka asuvat teini-ikäisten kanssa.

– Tulin pitkän iltalähetyksen jälkeen himaan yhtenä päivänä, ja ajattelin, että siellä on paljon ruokaa: meillä on lihapullia, perunamuusia, siellä on kaikkea valmiina odottamassa. Tulen kotiin väsyneenä ja avaan jääkaapin, laitan sen kiinni, koska siellä ei ole enää yhtään mitään. Hän on syönyt minun, tai meidän pastat, lihapullat, perunamuusit, kaikki syöty, ja työhuoneestani kuuluu pelaamisen ääni ja semmoista nauramista.

– Nyt samaistun äitiini ihan eri tavalla. Tuo on varmaan ollut se kokemus, kun hän on tullut töistä aika monena päivänä. Ei siinä sitten auttanut, kun lähteä kauppaan hakemaan itselleen safkaa.

Karikuusi aloitti itse hiljattain työt POPfm-radiokanavan uutena juontajana. Hän ilmoitti lopettavansa tubettajana loppuvuodesta 2024.

Uudenlainen työtapa on tuntunut mieluisalta, sillä tubettajan työ on hyvin itsenäistä. Nyt Karikuusi iloitsee siitä, että radiotyössä hänessä on työkavereita sekä tietty paikka, jonne töitä mennään tekemään. Myös se, että elämässä on uudenlaisia rutiineja, tuntuu hyvältä.

– Meillä on tosi hauskaa siinä työporukassa. On niin tottunut istumaan bokserti päällä kotona ja editoimaan yksin. Nyt, kun on se työryhmä ja porukka millä tehdään ja suunnitellaan kaikkea, niin onhan se kivaa.

– Sitten on myös kuitenkin se hetki, kun pääsee keskustelemaan niiden radiokuulijoiden kanssa ja tekemään radiota yksin studiossa. Siinä saa sen oman, luovan toteutusrauhan. Siinä on jotain uutta, ja jotain vanhaa, kyllä se on päällimmäinen, mistä pidän.