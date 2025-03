Isaac Sene on palannut tanssisaleihin TTK:n jälkeen – syksyn rutistus muutti monta asiaa elämässä

Tanssii Tähtien Kanssa muutti paljon Isaac Senen elämässä.

Artisti Isaac Sene on painanut kovasti töitä koko alkuvuoden. Syksyn Tanssii Tähtien Kanssa -rutistuksen jälkeen Sene ehti lomailemaan kotikonnuillaan Savossa ja hengähtämään hetken, mutta sitten oli aika alkaa taas takoa omaa uraa.

Sene on tiputellut syksyn jälkeen uutta musiikkia, joista viimeisin singlejulkaisu Palava ote näki hiljattain päivänvalon. Samaisen kappaleen ensiesitys televisiossa nähtiin suorassa Putous-lähetyksessä lauantaina 1. maaliskuuta.

Tämä oli merkittävä hetki Senelle itsenäisenä artistina, jonka taustalla ei hääri isoja levy-yhtiön voimia, vaan hän tekee kaiken itse.

– Moni artistihan vaan haaveilee, että pääsisi tekemään, varsinkin itsenäiset artistit, jollainen itsekin olen nykyään. Teen kaiken itse, minulla on oma firma.

Syksyllä 2024 Sene kisasi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa yhdessä tähtiopettaja Kastanja Rauhalan kanssa, ja kaksikko suoriutui lopulta kisan finaalissa hopeasijalle.

Tanssiminen ei loppunut TTK:hon. Tapa on hieman muuttunut: Sene on käynyt aktiivisesti tanssimassa salsaa sekä bachataa kilpatanssien sijaan.

– Ne ovat vähän eri asia, ei siinä mitään vakioita ole. Aika paljon simppelimpää kuin nuo lattarit TTK:ssa olivat. Mutta siinä on siistiä se, että kun ne oppii, niin pystyn sitten tanssimaan esimerkiksi kaikissa sosiaalisissa tansseissa. Menee vaan tuonne ulos, kun järjestetään kaikenlaisia lattaritansseja, niin tavoitteeni olisi, että pystyisin sellaisissa tanssimaan tuosta noin vain.

– Kerran olen käynyt ja tanssin sielläkin jo, mutta osaan vasta kyllä aika sellaisia perusmooveja.

Isaac Sene ja Kastanja Rauhala sijoittuivat Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa toiseksi vuonna 2024.MTV / Katja Tamminen

Näissä tansseissa tyypillistä on se, että pari vaihtuu alinomaa niin treeneissä kuin itse tansseissakin. Suurena erona TTK-syksyyn on myös siinä, että ohjelmassa Sene opetteli opettajansa kanssa aina yhden koreografian kerrallaan. Tavoitteena olisi nyt oppia sen verran askelkuvioita, että Sene pystyisi improvisoimaan tilanteessa kuin tilanteessa.

– TTK oli siinä mielessä täydellinen muutenkin minulle, olin pitkään haaveillut, että oppisipa tanssimaan paritansseja, mutta se oli aina vähän ujostuttanut.

– On toki oma semmoinen liikekieli, mikä on aina ollut. Semmoinen heiluminen, minkä on tuolta diskoista oppinut. Mutta sitten se on tosi eri asia, miten oppii toisen ihmisen kanssa. Tanssi on vähän kuin oma kieli.

TTK-tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan kanssa Sene on ollut yhteyksissä, mutta kaksikko ei ole hetkeen nähnyt toisiaan. Alkuvuodesta he pääsivät vielä yhdessä tanssisalillekin treenailemaan.

Senen mukaan tähdet olivat monilla tavoin kohdillaan hänen TTK-matkallaan. Kaikki meni paremmin kuin hän olisi voinut koskaan kuvitella. Myös lopullinen sijoitus, johon hän on enemmän kuin tyytyväinen.

– Moni on tullut sanomaan, että "vitsi, kun olisitte voittaneet". Minusta itseasiassa tuntuu, että me voitettiin, koska pidin koko ajan tavoitteena sitä, että kunhan päästään finaaliin.

TTK:n aikana Isaac Senesta ja tähtiopettaja Kastanja Rauhalasta tuli läheisiä ystäviä.MTV / Katja Tamminen

Voi sanoa, että TTK muutti Senen elämää. Keikkoja on sovittu tulevalle keväälle liuta, ja kyselyitä tulee koko ajan enemmän. Itsenäisenä artistina, jollaisena Sene on toiminut jo yli vuoden ajan, se ei ole millään lailla itsestäänselvyys.

Tällä hetkellä Sene tekee artistiuraansa liittyvän työn yksin, ja se on ajoittain myös hyvin raskasta.

– Kyllä joku päivä vielä tarvitsen jonkun työryhmän. Silloin levy-yhtiöaikana tottui siihen, että joku on häärimässä koko ajan: joku olisi vienyt puolestani vaatteet silitettäväksi, tilannut minulle taksit, katsoo, että olen ajoissa. Nyt olen tehnyt kaiken itse: julkaisen musiikkini itse, maksan sen itse, tuotan musiikkivideot. Veljeni toki hoitaa visuaaliset juttuni.

Siitä Sene kokee kuitenkin äärimmäisen suurta tyytyväisyyttä, mihin hän on itse yltänyt.

– Kun olen näitä tv- tai radiojuttuja saanut, olen ollut kyllä tosi iloinen ja ylpeä, että olen saanut järjestettyä näin hyvin asiat.

TTK:sta Senelle jäi käteen tanssitaitojen lisäksi myös uudenlainen, vahva työmoraali. Tanssien treenaaminen oli Senen mukaan tavallaan ympärivuorokautista, sillä kun hän ei ollut harjoitussalilla, hän teki aktiivisesti taustatyötä ja viestitteli opettajansa kanssa suunnitellen esityksien yksityiskohtia aina kappalevalinnoista tanssiasujen stailaukseen.

– Tuntuu, että se sama meininki on tietyllä tavalla jatkunut tänä vuonna. On tehnyt ihan sairaasti kaikkia.

– Nykyään artistin työ on samalla vaikuttajatyötä, niin siinä on jo joku viisi työtä samaan aikaan, jos tekee indienä. Kyllä tällä hetkellä on aika monta rautaa tulessa, mutta katsotaan, jos tässä kevään aikana tähän saisi vähän jeesiä ulkopuolelta.