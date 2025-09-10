Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti kantaa Puolan tapahtumiin lyhyellä ja mystisellä kommentilla.
Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla Venäjän viime öisen hyökkäyksen yhteydessä. Puola on pyytänyt Natoa aktivoimaan neljännen artiklan.
– Mitä ihmettä Venäjä tekee rikkoessaan Puolan ilmatilaa drooneilla? Tästä se lähtee, Trump kirjoittaa Truth Social alustallaan.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Valkoisesta talosta raportoiva toimittaja Bernd Debusmann Jr arvioi, että Trumpin lyhyt postaus osoittaa selvästi kasvavaa turhautumista Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin.
Brittilehti The Guardian kirjoittaa lukijoilleen, etteivät nämä pyytäisi arvailemaan, mitä Trumpin postaus mahtaa tarkoittaa.
Valkoisen talon virkamiehen mukaan Trump ja Puolan presidentti Karol Nawrocki aikovat keskustella tänään, kertoo Reuters.