Presidentti Alexander Stubbin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että venäläisten drooninen lentäminen Puolan ilmatilaan olisi ollut vahinko.

Hänen mukaansa tapausta selvitetään parhaillaan ja selvitysten jälkeen kannattaa myös attribuoida eli osoittaa syyllinen.

Kiovassa suomalaismediaa tavannut Stubb kertoi saaneensa tuoreimmat tiedot tapauksesta Ukrainassa niin ikään vierailevalta Puolan ulkoministeriltä Radoslaw Sikorskilta.

Drooni-iskun voisi Stubbin mukaan tulkita voimannäytön sijaan Venäjän heikkouden osoitukseksi. Kun ei ole muita keinoja, pitää harhauttaa, Stubb perusteli.

Stubb sanoi Nato-liittolaisten toiminnan tapahtuneessa olleen nopeaa ja päättäväistä.

Hän sanoi myös, että Ukrainaa tullaan vahvistamaan kaikin mahdollisin keinoin, kunnes aikaan saadaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

– Pidämme huolen siitä, että Venäjä ei koskaan enää tee tätä uudestaan Ukrainalle. Tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että Putinin strateginen tavoite on epäonnistunut. Ukrainasta tulee eurooppalainen valtio – Ukrainasta tulee EU:n jäsen ja toivottavasti pitkällä aikavälillä myös Naton jäsen.