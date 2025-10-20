Tulli varoittaa uudesta, erittäin vaarallisesta opioidihuumeesta.
Tulli on saanut Helsingissä haltuunsa huumausainetta, jota ei ole aiemmin havaittu Euroopassa.
Tabletteja on myyty oksimorfonina. Tullilaboratorion tutkimuksissa havaittiin kuitenkin, että tabletit sisältävät protodesnitatseenia, tiedotteessa kerrotaan.
Tullin mukaan nitatseenityyppisiin opioideihin kuuluvan aineen vaikutukset ovat jopa 500 kertaa voimakkaammat kuin heroiinilla.
Ainetta kuvaillaan erittäin vaaralliseksi, koska se voi aiheuttaa hengityksen lamautumista jo hyvin pienillä annoksilla.
– Yksikin protodesnitatseeni-tabletti voi johtaa käyttäjän kuolemaan. Huumausaineiden ostaja ei voi koskaan varmuudella tietää onko huumausaine sitä, mitä huumausaineiden myyjä väittää sen olevan, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
– Toistaiseksi Tullin tiedossa ei ole, että tämä löytämämme aine olisi aiheuttanut huumekuolemia Suomessa.
Tabletteja saatetaan myydä internetissä tai katukaupassa oksikodonina tai oksimorfonina, tulli varoittaa.
Ei luokiteltu huumausaineeksi
Asiasta tekee tullin silmissä hankalaa myös se, ettei protodesnitatseenia ole luokiteltu huumausaineeksi.
Aine pitäisi siis palauttaa maahantuojalle tai päästää läpi tulliselvityksestä.
Tulli kertoo pyrkineensä edistämään lakimuutosta, jonka nojalla huumausaineeksi luokittelemattomat vaaralliset aineet voisi hävittää esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä, vaikka niitä ei olisi vielä luokiteltu huumausaineiksi.