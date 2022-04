Harry ja Meghan tapasivat kuningatar Elisabetin kohujen jälkeen – prinssi paljasti, mistä keskusteli 95-vuotiaan isoäitinsä kanssa

Harry paljasti BBC :lle antamassaan haastattelussa, että pariskunta oli puhunut prinssin isoäidin kanssa erityisesti nimenomaan Invictus Gamesista, joka on Harryn perustama kansainvälinen urheilutapahtuma sotaveteraaneille.

Harry on vieraillut Isossa-Britanniassa puolestaan kahdesti. Vuoden 2021 huhtikuussa Harry osallistui isoisänsä prinssi Philipin hautajaisiin ja heinäkuussa edesmenneen äitinsä prinsessa Dianan uuden muistopatsaan paljastustilaisuuteen.

Iäkkään kuningatar Elisabetin terveydentila sen sijaan on ollut laaja huolenaihe jo pitkään. Kuningatar on kärsinyt viimeisen vuoden aikana terveysongelmista ja lähteiden mukaan hän liikkuu tällä hetkellä suurimmaksi osin pyörätuolin avulla. Kuningatar on perunut kuluvan vuoden aikana runsaasti edustustilaisuuksia ja joutui jättämään väliin myös tämän vuoden pääsiäismessun.