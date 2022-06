Harry ja Meghan palasivat Yhdysvaltoihin – poistuivat salaa takavasemmalle jo ennen kuningatar Elisabetin juhlien loppuhuipennusta

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan perheineen ovat jälleen jättäneet Ison-Britannian taakseen. The Sun in mukaan Harry, Meghan ja parin kaksi lasta Archie , 3, ja Lilibet , 1, lähtivät maasta jo ennen kuin kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta juhlistaneen viikonlopun huipentanut jättikonsertti alkoi Lontoossa sunnuntaina 5. kesäkuuta.

Torstaina Harry ja Meghan ikuistettiin muutamiin kuviin heidän hyssytellessään leikkisästi kuninkaallisia lapsia Trooping the Colour -paraatin aikana. Buckinghamin palatsin parvekkeella heitä ei nähty kuninkaallisen ydinperheen rinnalla.

– Joo, kaikki on hyvin, Meghanin nähtiin sanovan Harrylle.

Herttuapari jätti väliin seurusteluhetken muiden kuninkaallisen perheen jäsenten kanssa ja he suuntasivat sen sijaan takaisin Frogmore Cottageen. Harry ja Meghan eivät myöskään osallistuneet lauantai-iltana Buckinghamin palatsilla järjestettyyn juhlaan.

Mediatietojen mukaan myös kuningatar Elisabet tapasi Lilibetin ensimmäistä kertaa ennen kuin tämä täytti vuoden. The Sunin lähteiden mukaan hovi ei kuitenkaan aio julkaista yhteiskuvaa kuningattaresta ja Lilibetista, joka on saanut nimensä lempinimen mukaan, jota kuningatar Elisabetin läheisin lähipiiri hänestä on käyttänyt.