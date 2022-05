Asiantuntijalta sokkiarvio – epäilee Harryn ja Meghanin haluavan jälleen osaksi kuninkaallista perhettä taloudellisen takaiskunsa jälkeen

Sunnuntaina 1. toukokuuta uutisoitiin, että Netflix peruutti h erttuatar Meghanin tuottaman Pearl-animaatiosarjan julkaisun. Runsaasti tilaajia menettänyt suoratoistopalvelu on hiljattain peruuttanut muidenkin animaatiosarjojen julkaisuja.

Pearl-sarjan oli tarkoitus olla ensimmäinen osa Meghanin ja hänen puolisonsa prinssi Harryn jättisopimusta Netflixin kanssa ja sen peruuntuminen on arvioitu olevan valtava takaisku herttuaparille. Ohjelma on Meghanin luoma ja pariskunnan Archewell-organisaation tuottama.

Meghan ja Harry astuivat syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan alkuvuodesta 2020 ja muuttivat perheineen Yhdysvaltoihin. Tällä hetkellä he asuvat kahden lapsensa, 2-vuotiaan Archien sekä alle vuoden ikäisen Lilibetin kanssa Kalifornian Montecitossa.

Harryn, Meghanin ja Netflixin välisestä suursopimuksesta uutisoitiin vuoden 2020 syksyllä. Herttuapari on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että he ovat käyttäneet hyväkseen kuninkaallista asemaansa taloudellisen hyödyn tavoittelussa.

– Meghan ei halunnut titteliä ja he eivät halunneet olla kuninkaallisia, joten he eivät tehneet mitään kuninkaallista, paitsi käyttivät titteliään joka auttaisi heitä tienaamaan paljon rahaa, kuninkaallisasiantuntija Angela Levin on arvioinut.