Intiimi kuva julki – näin herttuatar Meghan juhli 44-vuotissyntymäpäiväänsä

Herttuatar Meghan vietti syntymäpäiväänsä maanantaina.

Herttuatar Meghan juhlisti 44-vuotissyntymäpäiväänsä maanantaina 4. elokuuta. Hän postasi Instagram-tililleen otoksen syntymäpäivänsä riennoista.

Jakamassaan kuvassa Meghan puhaltaa kynttilää sammuksiin kakun päältä. Kuva on napattu ravintolassa.

– Puhallan kynttilöitä kauniin vuorokauden aikana ja kiitän aviomiestäni, ystäviäni ja perhettäni siitä, että he tekivät siitä niin erityisen. Teille, joita en tunne, mutta jotka lähetätte rakkautta joka päivä - kiitos paljon. Tiedättehän, että tunnen sen ja arvostan sitä, Meghan kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Julkaisusta käy ilmi, että herttuatar juhlisti merkkipäiväänsä ravintolaillallisen merkeissä. Hän kuvailee illallisen menneen hänen elämänsä "viiden parhaan aterian joukkoon".

Kuninkaallisasiantuntija Jennie Bond arvioi aiemmin Expressille, että prinssi Harry tulisi järjestämään joko romanttisen illallisen tai juhlat rannalla ystävien sekä lasten kera Meghanin syntymäpäivän kunniaksi.