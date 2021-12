Lähes 200 amerikkalaista haastoi Hertz-autovuokraamon oikeuteen – tämän karmeampaa asiakaskokemusta on vaikea edes kuvitella

Valtavat korvaukset haussa

– Hertz ei kykene löytämään autojaan. He eivät saa rikkinäisiä tietojärjestelmiään korjattua, eivätkä kykene noudattamaan omia standardoituja toimintatapojaan. Tämä kaikki on johtanut kammottavaan lopputulokseen, jonka vuoksi ihmiset astuvat esiin tultuaan väärin perustein pidätetyiksi, vankilaan heitetyiksi ja syytetyiksi Hertzin toimesta. Tämän on loputtava, Malofiy puhisi.

Näin Hertz vastasi

– Hertz välittää syvästi asiakkaistaan, ja vuokraamme ajoneuvoja menestyksekkäästi kymmenille miljoonille matkailijoille vuosittain. Valitettavasti näiden esiin nousseiden oikeustapauksien taustalla on asianajajia, joilla on kokemusta faktoja vääristelevien perättömien väitteiden esittämisestä. Näissä tapauksissa suurimmassa osassa on kyse asiakkaista, joiden olisi pitänyt palauttaa autot viikkoja tai jopa kuukausia aiemmin ja jotka lopettivat yhteydenpidon palautuspäivämäärän umpeuduttua. On hyvin harvinaista, että joudumme tekemään ilmoituksen viranomaisille, ja silloinkin turvaudumme siihen vasta, kun olemme tehneet hengästyttävän monta yritystä asiakkaan tavoittamiseksi.