Suomalainen vesibrändi näkyy jo ensi viikonloppuna formula ykkösten Haas-tallin autoissa, kuljettajien kypärissä sekä kuljettajien ja henkilökunnan juomapulloissa, kun MM-sarja jatkuu Austinissa Yhdysvalloissa.

Heinolasta lähtöisin oleva vesibrändi Vellamo julkisti maanantaina monivuotisen yhteistyösopimuksen Haas-tallin kanssa. Sopimus tekee suomalaisyrityksestä Haasin virallisen nesteytyskumppanin. Vellamon mineraalivesi tulee Heinolassa sijaitsevasta luonnon mineraalivesilähteestä.

Vellamo Groupin toimitusjohtajan Teemu Oksan mukaan sopimus vahvistaa yhtiön kansainvälistä näkyvyyttä ja avaa maailmanlaajuisia mahdollisuuksia, sillä F1-kisaviikonlopuissa voi verkostoitua. Pääosin Suomessa ja Pohjois-Amerikassa toimiva yritys pyrkii tiedotteensa mukaan avaamaan nopeasti uusia markkinoita ja kasvamaan niissä vauhdilla.

Haasin kuljettajina ajavat ranskalainen Esteban Ocon ja britti Oliver Bearman.