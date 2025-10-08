Mika Häkkisen ennustus osui enemmän kuin oikeaan.
F1:n kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen hämmästytti kesällä 2023, kun hän laukoi entisestä työnantajastaan eli McLarenin F1-tallista varsin häkellyttävän väitteen.
Vaikka McLaren oli nostanut tasoaan vuosien 2019 ja 2021 välisenä aikana, sen taso laski huomattavasti kaudella 2023. McLarenin papaijan väriset autot laahustivat joukon hännillä, eikä kumpikaan sen kuskeista päässyt pisteille kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa.
Tallin entinen kuljettaja Mika Häkkinen täräytti varsin päättäväisen ennustuksen sen vuoden kesäkuussa ajetun Kanadan GP:n alla.
– Ainoa yllätys, minkä tulemme näkemään, on se, miten McLarenin vauhti kehittyy seuraavan kahden kuukauden aikana.
– Jos puhutaan ihan raa'asta vauhdista, he haastavat jopa Red Bullin, Häkkinen täräytti.
Häkkisen näkemystä ei pidetty mitenkään realistisena.
– Häntä laajalti pilkattiin noista väitteistä, Crash.netin toimittaja Connor McDonagh huomioi.
Varsinkin Häkkisen Red Bull -heitto tuntui utopistiselta. Red Bull kun oli dominoinut F1:ä jo parin vuoden ajan.
Kuinka kävikään.
McLarenin vauhti parani merkittävällä tavalla Itävallan osakilpailuun tuodun päivityspaketin myötä. Sen jälkeen tallin brittikuljettaja Lando Norris oli seitsemän kertaa palkintopallikorokkeella, ollen kuudes toinen.
Tästä alkoi brittitallin aivan uusi rykäisy. McLaren voitti jo viime kaudella valmistajien maailmanmestaruuden. Samainen temppu toistui myös tällä kaudella.
McLarenin nykykuskit Norris ja Oscar Piastri ovat tällä hetkellä kuljettajien MM-sarjan kärkipaikoilla.
Häkkinen tiesi, mistä hän puhui.
Häkkinen voitti McLarenilla kuljettajien maailmanmestaruuden kausilla 1998 ja -99.