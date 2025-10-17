Uudesta-Seelannista kantautuvat tiedot kertovat, että Kalle Rovanperä saatetaan nähdä paikallisessa formulasarjassa jo ennen kuin hän aloittaa huhtikuussa Super Formula -kauden Japanissa.

Rovanperä kertoi reilu viikko sitten jättävänsä MM-rallin taakseen tämän kauden jälkeen ja tavoittelevansa unelmiaan vastedes ratapuolella. Ensi vuonna Rovanperä ajaa Japanissa Super Formula -sarjassa, ja kaudeksi 2027 tähtäin on asetettu Formula kakkosiin.

Rovanperä on sanonut tähtäväänsä "mahdollisimman korkealle" eli käytännössä Formula ykkösiin.

Super Formulassa autojen kerrotaan olevan F1:n jälkeen jopa kaikkein nopeimpia, ja suora hyppäys tälle tasolle olisi Rovanperän kaltaisellekin lahjakkuudelle huima haaste. Siksi hänen vihjataan aloittavan formulauransa alkuvuodesta paria pykälää alempaa, Oseanian Formula Regional -sarjasta.

Uusiseelantilaisen Talk Motorsportin mukaan on "todennäköistä", että Rovanperä nähdään ensi kaudella sarjan lähtöruudukossa.

Kyseessä on Oseanian korkeatasoisin formulasarja, joka ajankohtansa vuoksi houkuttelee mukaan kuljettajia muualtakin maailmasta. Ensi kauden neljä kisaa ajetaan Uudessa-Seelannissa 9.1.–1.2. eli keskellä paikallista kesää.

Esimerkiksi nykyisistä F1-kuljettajista sarjan mestariksi on kruunattu Lance Stroll, Lando Norris ja Liam Lawson.

Rovanperä on kertonut, että hänen formulaprojektinsa toteutetaan täysin Toyotan tukemana, ja tähän liittyen huomionarvoista onkin se, että Toyota toimii myös Oseanian formulasarjan pääyhteistyökumppanina. Sarjan virallinen nimi kuuluu The Castrol Toyota Formula Regional Oceania Championship.

Rovanperän formulauran kannalta askel Uuteen-Seelantiin olisi looginen paitsi kokemuksen vuoksi myös siksi, että mikäli hän haluaa joskus ajaa F1:ssä, hänen tarvitsee kerätä niin sanottuja superlisenssipisteitä.

F1:ssä ajamiseen vaaditaan, että kuljettaja on kerännyt kolmen edellisen vuoden ajalta yhteensä 40 pistettä. Oseanian Regional-sarjan voitosta pisteitä saa 18, ja kaikkiaan pisteitä jaetaan sarjan yhdeksälle parhaalle. Kolmen viime vuoden aikana täyden sarjan on ajanut 10–15 kuljettajaa.

Super Formulassa mestari saa 30 pistettä, ja pisteitä jaetaan kymmenelle parhaalle.

Talk Motorsportin mukaan Rovanperä on aloittamassa loppuvuodesta simulaattorityötä yhdessä Hitechin kanssa. Hitechillä on talli paitsi F2:ssa myös Oseanian Formula Regional -sarjassa.

– Hänen osallistumistaan ensi kauden Regional-sarjaan Hitechin kanssa odotetaan vahvistettavaksi virallisesti lähiviikkojen aikana.