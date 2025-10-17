Hyundai-tähti Thierry Neuvillen vaikeudet jatkuivat Keski-Euroopan MM-rallin kuudennella erikoiskokeella.

Neuville kärsi yli minuutin tappion virheiden seurauksena, kun Tshekissä kiertävä Col de Jan -erikoiskoe ajettiin ensimmäisen kerran ennen taukoa. Iltapäivän lenkin alkuun uusittu pätkä toi lisää ongelmia Neuvillelle, kun Hyundai-auton konepelti repsotti vaarallisesti osittain pystyssä.

Episodi herätti myös hilpeyttä MTV Urheilun ralliselostamossa.

– Tällaisella Aku Ankka -tyylisellä autolla tulee Thierry Neuville, selostaja Aleksis Ärje totesi.

Asiantuntija Jari Ketomaa pelkäsi, että konepellin sokka pettää myös toiselta puolelta. Se piti maaliin saakka, mutta Neuville hävisi lähes 27 sekuntia Kalle Rovanperän pohja-ajalle.

– Konepelti nousi pystyyn noin 200 metrin jälkeen. On aina hieman pelottavaa, kun ajat täyttä kaasua puiden välissä, ja näet tien vain toiselta puolelta. Jos konepelti pomppaa pystyyn, et näe mitään, Neuville kommentoi maalissa.

– Yritin vain ajaa turvallisesti.

Nyt kuskit siirtyvät Itävallan puolelle. Kisa jatkuu 7. erikoiskokeella kello 18.20. Päivän viimeinen pätkä ajetaan Saksassa.