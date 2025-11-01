Lähde Israelin asevoimista kertoo uutistoimisto AFP:lle, ettei asevoimat usko perjantaina Gazasta saatujen kolmen ruumiin olleen panttivankeja.
Punainen Risti kertoi aiemmin perjantaina, että se oli välittänyt kolme ruumista Gazasta Israelin viranomaisille. AFP:lle puhuneen lähteen mukaan tunnistamattomat ruumiit on toimitettu oikeuslääketieteelliseen laboratorioon henkilöllisyyksien selvittämiseksi.
Äärijärjestö Hamas on aiemmin palauttanut 17 kuolleen panttivangin ruumiit. Viime kuussa sovitussa aseleposopimuksessa sovittiin yhteensä 28 panttivangin ruumiin palauttamisesta.
Aselevon alkamisen jälkeen Hamas vapautti elossa olevat 20 panttivankia.
Israel on syyttänyt Hamasia sopimuksen rikkomisesta, koska se katsoo, ettei Hamas ole toimittanut ruumiita riittävän nopeasti. Hamas on ilmoittanut, että jäänteiden löytäminen Israelin pommittaman Gazan raunioista vie aikaa.
Israel on tehnyt Gazassa aselevon alkamisen jälkeen kymmeniä iskuja vastauksena väitettyihin aseleporikkomuksiin. Hamas on kiistänyt Israelin syytökset aseleporikkomuksista.
Hamas ja muut sen kanssa yllätyshyökkäyksen tehneet äärijärjestöt ottivat noin 250 panttivankia Israelissa lokakuun 7. päivän iskussa yli kaksi vuotta sitten. Hyökkäyksessä kuoli uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan yli 1 200 israelilaista, joista suurin osa oli siviilejä.
Israelin ryhdyttyä vastahyökkäykseen Gazan kaistalla on gazalaisviranomaisten mukaan kuollut yli 68 600 ihmistä.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt Gazassa kansanmurhaan.