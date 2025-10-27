Israel on päättänyt yli kaksi vuotta jatkuneen poikkeustilan Gazan kaistan lähellä sijaitsevilla alueillaan, kertoo maan puolustusministeri Israel Katz.
Alueiden poikkeustila oli jatkunut taukoamatta siitä lähtien, kun äärijärjestö Hamas toteutti yllätyshyökkäyksensä maahan lokakuussa 2023.
Katzin mukaan päätös heijastaa muuttunutta turvallisuustilannetta sen jälkeen, kun aselepo Hamasin kanssa alkoi perjantaina 10. lokakuuta.
Yksittäisistä selkkauksista huolimatta aselepo on toistaiseksi vaikuttanut pitäneen.