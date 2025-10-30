YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi keskiviikkona jyrkästi Israelin uudet iskut ja kehotti kaikkia osapuolia ja muita maita tekemään kaikkensa, jotta vaivoin aikaan saatu aselepo pysyisi voimassa.

Hamas oli lykännyt ruumiiden luovutusta Israelin aseleporikkomusten takia. Lisäksi järjestö on sanonut, että ruumiiden löytäminen raunioista on ollut vaikeaa pommitusten ja niistä aiheutuneiden tuhojen keskellä.

– Tämä on rikos. Joko aselepo on, tai sitä ei ole. Ei voi olla molempia. Lapset eivät pysty nukkumaan, he luulivat sodan olevan ohi, hän sanoi.