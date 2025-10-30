Israelin mukaan äärijärjestö Hamas on odotetusti luovuttanut Israelille kahden israelilaisen vangin ruumiit arkuissa. Punainen Risti toimi sovitusti luovutuksen välikätenä.
Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslian tiedotteen mukaan Hamas luovutti israelilaispanttivankien ruumiit Israelin sotilaille Gazan kaistalla.
Tämän jälkeen jäännökset oli määrä siirtää heti tunnistettavaksi oikeuslääketieteellisessä keskuksessa.
Hamasin aseellinen siipi kertoi aiemmin luovuttavansa kahden vangin ruumiit torstaina iltapäivällä. Ruumiiden myötä Hamas on tähän mennessä luovuttanut yhteensä 17 ruumista.
Gazan aseleposopimuksen mukaan Hamasin tulisi luovuttaa Israelille 28 ruumista jo vapautettujen elävien panttivankien lisäksi.
Hamas oli lykännyt ruumiiden luovutusta Israelin aseleporikkomusten takia. Lisäksi järjestö on sanonut, että ruumiiden löytäminen raunioista on ollut vaikeaa pommitusten ja niistä aiheutuneiden tuhojen keskellä.
Aselepo "palautettu voimaan"
Yhdysvaltojen neuvottelema aselepo näytti jo tällä viikolla käytännössä haudatulta, kunnes Israelin armeija ilmoitti eilen aselevon palautetun voimaan.
Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Israel oli tehnyt Gazassa kymmeniä iskuja vastauksena väitettyihin aseleporikkomuksiin Hamasin puolelta. Hamas kiisti Israelin syytökset aseleporikkomuksista.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi keskiviikkona jyrkästi Israelin uudet iskut ja kehotti kaikkia osapuolia ja muita maita tekemään kaikkensa, jotta vaivoin aikaan saatu aselepo pysyisi voimassa.
– Olimme juuri alkaneet jälleen hengittää ja yrittää rakentaa taas elämäämme, kun pommitukset tulivat takaisin, sanoi 31-vuotias palestiinalaisnainen Khadija al-Husni AFP:n mukaan.