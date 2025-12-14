Palestiinalainen äärijärjestö Hamas vahvistaa, että Israel surmasi järjestön aseellisen siiven asetuotannosta vastaavan johtajan iskussaan Gazassa lauantaina.
Israel ilmoitti lauantaina jatkaneensa iskuja Gazan kaistalla aselevosta huolimatta ja tappaneensa Hamas-johtajan.
Hamasin edustaja sanoi myös, että äärijärjestöllä on laillinen oikeus pitää halussaan aseita.
Hamasin aseistariisunta on osa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazaan. Hamas on kuitenkin vastustanut ehdotusta täydellisestä aseistariisunnasta.