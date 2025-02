Israel ja Hamas jatkavat vankienvaihtoa

Israelille luovutettiin perjantaina jälleen ihmisjäänteitä Gazasta.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin on tänään määrä jatkaa vankienvaihtoja. Hamas on kertonut vapauttavansa kuusi israelilaista panttivankia, kun taas Israelin on määrä vapauttaa noin 600 palestiinalaisvankia.

Kaksi vapautettavista panttivangeista on ollut Hamasin hallussa jo kymmenkunta vuotta.

Palestiinalaisvankien etuja ajavan kansalaisjärjestön mukaan Israel on vapauttamassa muun muassa yli 440 gazalaista, jotka on vangittu sen jälkeen, kun Hamas liittolaisineen teki hyökkäyksensä Israeliin toissa lokakuussa.

Brittilehti Guardianin mukaan Hamas on aselevon aikana vapauttanut 24 panttivankia hengissä. Vastineeksi Israel on vapauttanut satoja palestiinalaisvankeja.

Lisäksi Hamas luovutti tällä viikolla Israelille kuolleiden panttivankien ruumiita.

Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen toisen vaiheen neuvotteluiden on odotettu alkavan lähiaikoina.

Hamasin taistelijoita luovuttamassa panttivankeja Etelä-Gazassa 20. helmikuuta.AFP / Lehtikuva

Sekaannus ruumiista horjutti aselepoa

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan Israelin viranomaisille toimitettiin perjantaina jälleen ihmisjäänteitä Gazasta. Asiasta uutistoimisto AFP:lle kertoi ICRC:n edustaja.

ICRC:n mukaan jäänteiden luovutus tehtiin kummankin osapuolen pyynnöstä. Punaisen Ristin henkilökunta otti vastaan luovutetut jäänteet ja toimitti ne tämän jälkeen israelilaisviranomaisille.

AFP:lle puhunut edustaja ei voinut vahvistaa, luovutettiinko Israelille naispanttivangin ruumis, jota Israel oli vaatinut Hamasilta.

Israelin ja Hamasin aselepo horjui eilen, kun kävi ilmi, että Hamas oli palauttanut Israelille väärän naisen ruumiin. Israel syytti Hamasia sopimusrikkomuksesta.

Pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin kostavan väärän ruumiin palauttamisen.

Hamasin mukaan on todennäköistä, että Israelille palautettavaksi aiottu panttivangin ruumis vaihtui vahingossa toiseen raunioista esiin kaivettuun ruumiiseen Gazan tuhojen keskellä.

Hamas on pyytänyt Israelia palauttamaan Israelille päätyneen palestiinalaisnaisen ruumiin.

Israelin vankiloissa tuhansia palestiinalaisia

Ennen aselevon mukaisia vankienvaihtoja Israelin vankiloissa oli yli 10 000 palestiinalaista, kertoo qatarilaismedia al-Jazeera viitaten palestiinalaisvankien etuja ajavan kansalaisjärjestön tietoihin.

Lukemassa ei ole mukana niitä palestiinalaisia, jotka Israel on ottanut kiinni Gazassa lokakuun 2023 alun jälkeen.

Al-Jazeeran mukaan Gazassa oli ennen vankienvaihtoja tiettävästi vielä satakunta panttivankia, joskin oli epäselvää, kuinka moni heistä oli vielä elossa.

Aseleposopimuksen mukaan Hamasin on ollut ensimmäisen vaiheen aikana määrä vapauttaa kaikkiaan 33 elossa olevaa panttivankia. Israelin oli puolestaan määrä vapauttaa noin 1 900 palestiinalaisvankia.

Ensimmäisen vaiheen vankienvaihtojen jälkeen Gazaan jäävät panttivangit ovat al-Jazeeran mukaan tiettävästi miespuolisia sotilaita.

Hamasin on tarkoitus vaihtaa heidät palestiinalaisvankeihin myöhemmässä vaiheessa.